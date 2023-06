Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Auffälliger Jeep Wrangler in Hannover-Seelhorst gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag, 27.06.2023, im hannoverschen Stadtteil Seelhorst einen auffälligen Geländewagen gestohlen. Das Fahrzeug war vor dem Wohnhaus des Eigentümers abgestellt und am Dienstagmorgen plötzlich verschwunden. Die Polizei sucht Zeugen - insbesondere im Bereich von Tankstellen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler stellte der Eigentümer des Jeep Wrangler das Fahrzeug am Montagabend gegen 19:50 Uhr direkt vor seinem Wohnhaus an der Martel-Schwichtenberg-Straße ab. Als der 55-Jährige am Dienstagmorgen gegen 07:20 Uhr vor das Haus trat, war das Auto spurlos verschwunden. Offensichtlich hatten unbekannte Täter im Schutze der Dunkelheit das mit einem Keyless-Go-System ausgestattete Fahrzeug unbemerkt geöffnet und gestohlen.

Da sich im Tank des Geländewagens nur noch sehr wenig Treibstoff befand, müssen die Täter in Hannover oder um näheren Umkreis eine Tankstelle aufgesucht haben. Möglicherweise haben hier Mitarbeitende oder andere Kunden das recht auffällige Fahrzeug bemerkt und können Hinweise geben.

Der anthrazitfarbene Jeep Eagle Wrangler Unlimited verfügt über ein markantes Dachzelt in Form einer Dachbox. Zudem ist an der Beifahrerseite des Autos eine Markise fest verbaut. Der Schaden aufgrund des Diebstahls wird von der Polizei mit rund 50.000 Euro beziffert.

Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs und/oder zu den Tätern nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen. /ram, desch

