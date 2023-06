Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Tatverdächtige zu EC-Kartendiebstahl und Computerbetrug ermittelt

Hannover (ots)

Nach der Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos nach einer unbekannten Frau, die beim Abheben mit einer gestohlenen EC-Karte in Banken in Hannover, Bad Nenndorf und Frankfurt am Main gefilmt wurde, hat die Polizei die mutmaßliche Diebin ermittelt.

Im Zeitraum vom 06.02.2023 bis zum 07.02.2023 hatte die 21-jährige weibliche Person mit einer gestohlenen EC-Karte an zwei Geldautomaten im Stadtgebiet Hannover, in Bad Nenndorf und in Frankfurt am Main (Hessen) Bargeld abgehoben. Anschließend kaufte sie in mehreren Geschäften ein und verursachte dabei einen Schaden im hohen vierstelligen Bereich. Die Karte war zuvor einem 71-jährigen Mann aus Ronnenberg entwendet worden. (Die Ursprungsmeldung erreichen Sie unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5501397 )

Mit Fotos der Unbekannten fahndete die Polizei Hannover seit dem 04.05.2023 öffentlich nach der Frau. In der Folge gingen mehrere Zeugenhinweise zur Gesuchten bei der Kriminalpolizei ein. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konkretisierte sich der Tatverdacht gegen die 21-Jährige. Die Polizei ermittelt nun gegen sie wegen Diebstahls bzw. Computerbetruges. /co, desch

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell