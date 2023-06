Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannte Geldabheberin gesucht - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover fahndet mit Fotos nach einer mutmaßlichen Trickbetrügerin. Die Frau steht im Verdacht, mit einer zuvor gestohlenen Bankkarte mehrere Abbuchungen vorgenommen und Bargeld erbeutet zu haben. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung.

Nach bisherigen Erkenntnissen der ermittelnden Polizeiinspektion Hannover hat eine unbekannte Frau am 24.01.2023 einer 20-Jährigen im Bereich des Goetheplatzes in der Calenberger Neustadt die EC-Karte aus der Geldbörse entwendet. Mit dieser EC-Karte führte die Unbekannte mehrere Transaktionen an einem Geldautomaten einer Bankfiliale in der Nordstadt durch und erbeutete so Bargeld.

Die Tatverdächtige wurde beim Abheben am Geldautomaten gefilmt. Anhand der Bilder der Überwachungskamera ist die Gesuchte ca. 20 - 30 Jahre alt, trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke und hat schulterlanges braunes Haar.

Zeugen, die Hinweise zur Täterin machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2717 zu melden. /co, desch

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell