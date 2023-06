POL-H: Zeugenaufruf: Versuchter Überfall auf Pizzaboten - Wer kann Hinweise zu Tat in Hemmingen geben?

Hannover (ots) - Seit Donnerstag, 22.06.2023, hat die Polizei in Garbsen nach einem vermissten 17-Jährigen öffentlich gefahndet. Der Jugendliche kehrte am Sonntag, 25.06.2023 wohlbehalten nach Hause zurück. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem 17-Jährigen beteiligt haben. Die ursprüngliche Meldung musste aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden. /ram Rückfragen bitte an: ...

