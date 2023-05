Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebstahl eines PKW - Zeugensuche (21.05.2023)

Konstanz (ots)

Zu einem Diebstahl eines PKW Opel Corsa kam es am Samstag, 20.05.2023 in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr in der Industriestraße in St. Georgen im Schwarzwald. Nach Angaben des Besitzers stellte dieser seinen PKW in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz eines dort befindlichen Discount-Marktes ab. Als er zu der Abstellörtlichkeit zurückkam, war der PKW nicht mehr dort. Keine Angaben darüber machen konnte der 42-jährige Fahrzeughalter, ob er den PKW-Schlüssel stecken ließ oder verloren hatte. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen (Tel. 07724/949500) zu melden.

