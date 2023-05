Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach/Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer (21.05.2023)

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer kam es am Samstag, 20.05.2023 gegen 19:00 Uhr, auf der Landstraße 109 bei Schonach im Schwarzwald. Ein 31-jähriger Motorradfahrer befuhr die L109 von Schonach in Richtung Elzach. Im Bereich einer leichten Linkskurve kam er eigenen Angaben zufolge ins Schlingern, tangierte den rechten Bordstein und stürzte. Bei dem Unfall zog sich der 31-Jährige mittelschwere Verletzungen zu und musste zur Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Der 31-Jährige war Teil einer Gruppe Schweizer Motorradfahrer, welchen er aber vorausfuhr, so dass diese den Unfallhergang nicht bemerkt hatten und auf den Verunfallten trafen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell