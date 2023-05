Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen/Landkreis Konstanz) Diebstahl von Bargeld in mehreren Fällen während eines Fußballspiels (21.05.2023)

Konstanz (ots)

Auf Diebestour befand sich ein bislang noch unbekannter Täter im Zuge eines Fußballspiels am Samstag, 20.05.2023, in den Räumlichkeiten des FC Bodman-Ludwigshafen am Sportplatz in Ludwigshafen. Während eines Heimspiels im Rahmen des Jubiläumswochenendes gegen den SV Orsingen verschaffte sich die Täterschaft zwischen 17:30 Uhr und 19:20 Uhr Zutritt zu den Umkleidekabinen der Mannschaften und stahl in diesen Bargeld aus insgesamt neun Geldbörsen der Spieler des SV Orsingen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf etwa 890 Euro. Einem Zeugen fiel in diesem Zusammenhang eine etwa 55 Jahre alte männliche Person mit grauen Haaren auf, die aus dem Bereich der Umkleidekabinen kam und diesen nach einer Toilette fragte. Weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können oder verdächtige Personen im Bereich des Sportplatzes beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach (Tel. 07771/93910) zu melden.

