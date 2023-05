Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Hecklappe an abgestelltem Fahrzeug beschädigt

Zeugen gesucht

Kevelaer (ots)

Bereits am Donnerstag (04. Mai 2023) kam es zwischen 19:00 Uhr und 20:15 Uhr am Hoogemittagsweg in Kevelaer, zu einer Unfallflucht. Der Fahrer einer Mercedes X-Klasse (PICK UP) hatte sein Fahrzeug in der Hauszufahrt abgestellt und musste nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen an der Heckklappe des Wagens feststellen. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Die Polizei Geldern sucht nach Zeugen und bittet darum sich unter 02831 1250 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell