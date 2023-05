Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Verkehrsunfallflucht

Mercedes C-Klasse beschädigt

Wachtendonk (ots)

Zwischen Mittwochabend und Samstagvormittag (6. Mai 2023) hat ein unbekannter Autofahrer eine schwarze Mercedes C-Klasse beschädigt, die an der Straße Friedensplatz auf einem Parkplatz in Höhe einer Bankfiliale abgestellt war. Es entstand ein Schaden an der hinteren Stoßstange des Wagens, das Heck zeigte in Richtung Fahrbahn der Straße Friedensplatz. Der Verursacher flüchtete jedoch, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Geldern bittet daher Unfallzeugen, sich unter 02831 1250 zu melden. (cs)

