Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Festnahme nach räuberischem Diebstahl in Supermarkt

Uedem (ots)

Am Montag (8. Mai 2023) gegen 14:30 Uhr sah ein Mitarbeiter eines Supermarktes an der Bahnhofstraße, wie ein junger Mann in der Spirituosenabteilung mehrere Flaschen in einen Rucksack steckte und dann zum Kassenbereich lief. Dort zog der Mann ein Messer und bedrohte die 30-Jährige Kassiererin sowie anwesende Kunden. Anschließend lief er in Richtung des Ausgangs, steckte dort noch mehrere Gutscheinkarten aus einer Auslage ein und verließ den Supermarkt mit seiner Beute. Der 19-Jährige lief dann in Richtung Gustav-Adolf-Straße, auf seinem Weg bedrohte er nach Zeugenaussagen weitere Passanten. Verletzt wurde niemand. Noch auf der Gustav-Adolf-Straße konnte der Mann von hinzugerufenen Einsatzkräften der Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Auf der Wache wurde dem offensichtlich alkoholisierten 19-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Am heutigen Dienstag wurde der Mann, der aktuell ohne festen Wohnsitz ist, einem Haftrichter vorgeführt, welcher Untersuchungshaft anordnete. (cs)

