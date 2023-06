Polizeidirektion Hannover

POL-H: Schützenausmarsch: Polizei rechnet mit Verkehrsbeeinträchtigungen in Hannovers Innenstadt

Hannover (ots)

Aufgrund des traditionellen Schützenausmarsches, der am Sonntag, 02.07.2023, in der Innenstadt der Landeshauptstadt stattfindet, rechnet die Polizei vor allem im Individualverkehr mit zahlreichen Einschränkungen. Aufgrund des Festumzugs sind zum Teil stark frequentierte Straßen und Plätze zeitweilig gesperrt. Die Polizei rät deshalb dazu, auf Stadtbahnen umzusteigen oder das Fahrrad für Fahrten ins Zentrum zu nutzen.

Am kommenden Sonntag findet in der hannoverschen Innenstadt einer der Höhepunkte des Schützenfestes (30.06.2023 bis 09.07.2023) statt. Über mehrere Stunden hinweg zieht der traditionelle Schützenausmarsch vom Trammplatz über weite Teile des Stadtzentrums zum Schützenplatz. An ihm werden hunderte Kapellen und Fanfarenzüge sowie Tanz- und Schützenvereine aus dem Bundesgebiet und dem nahen europäischen Ausland teilnehmen. Damit der Ausmarsch störungsfrei verlaufen kann, richtet die Polizei an zahlreichen Stellen entlang der Aufzugroute Sperrpunkte ein. In der Folge kommt es auf den betroffenen Straßen und Plätzen zeitweilig zu erheblichen Einschränkungen für den Autoverkehr.

Von den Sperrungen betroffen sind neben dem Trammplatz auch der Friedrichswall, die Osterstraße, die Schmiedestraße, die Burgstraße, die Karmarschstraße, der Friederikenplatz, die Lavesallee sowie die Waterloostraße bis hinunter zum Schützenplatz.

Die Sperrpunkte werden so eingerichtet, dass ein weiträumiges Umfahren der Aufzugsstrecke ermöglicht wird. Es gibt jedoch für den Individualverkehr am Sonntag zum Beispiel auch am Arthur-Menge-Ufer sowie an der Beuermannstraße/Höhe Stadionbrücke kein Weiterkommen.

Die Polizei appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, das Auto stehen zu lassen und für Fahrten in die Innenstadt beziehungsweise zum Schützenausmarsch Stadtbahnen oder das Fahrrad zu nutzen. Besucher von außerhalb sollten ausgeschilderte Park-and-Ride-Parkplätze ansteuern und dann auf Bahnen umsteigen. Kurzzeitig kann auch der Öffentliche Personennahverkehr von Einschränkungen betroffen sein. Die Verkehrsbeeinträchtigungen werden von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr erwartet. /nash, desh

