Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrüche in Kindergärten

Lippstadt (ots)

In einem Kindergarten in der Nordstraße wurde ein Einbruch durch eine Reinigungskraft am Sonntag entdeckt. Dieser muss sich in der Zeit von Samstag 19 Uhr und Sonntag 20 Uhr ereignet haben. Die Täter versuchten sich zunächst Zugang über eine Tür, die zur Feuertreppe des Gebäudes führt, zu verschaffen. Als dies scheinbar nicht gelang, wurde ein Fenster im Erdgeschoss im hinteren Gebäudeteil aufgehebelt. Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten ein Pedelec, welches mutmaßlich durch das Fenster und über den Zaun des Kindergartens gehoben wurde. Ein weiterer Einbruch ereignet sich in einem Kindergarten in der Steinstraße. Ein Sicherheitsdienst entdeckte in der vergangenen Nacht gegen 01:50 Uhr eine offen stehende Tür auf der Rückseite des Gebäudes. Der Einbruch muss in der Zeit von Sonntag 18:35 Uhr und Montag 01:50 Uhr stattgefunden haben. Der oder die Täter konnten hier eine blaue Geldkassette erbeuten. Diese wurde auf dem Spielplatz des Kindergartens leer aufgefunden. Der genaue Geldbetrag ist bisher unbekannt. Ob es sich bei den beiden Einbrüchen um den/die gleichen Täter handelt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem/den Täter/n geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (rb)

