POL-SO: Einbruch in Verkaufswagen

Werl (ots) - Am Freitag, 12.01.2024, um 15:50 Uhr wurde die Polizei in Werl gemeinsam mit der Feuerwehr in Werl zu einem Brand in einer Lagerhalle in der Breslauer Straße gerufen. In der Lagerhalle konnte durch die Feuerwehr ein Fass mit brennenden Kabeln aufgefunden und gelöscht werden. Da die Lagerhalle voller Qualm war, musste diese nach dem Löschen zunächst gelüftet werden. Danach konnte das Objekt betreten und durchsucht werden. Dabei wurde ein 29-jähriger Mann ...

