POL-SI: Ohne Fahrerlaubnis, geklaute Kennzeichen und kein Versicherungsschutz: Polizei stellte bei Verkehrskontrolle gleich mehrere Verstöße fest #polsiwi

Bad Berleburg (ots) - Am späten Montagnachmittag ist in Bad Berleburg ein 58-Jähriger bei einem Unfall verletzt worden. Der Mann war mit seinem Fahrrad auf der Straße "An der Gontardslust" in Richtung Stadtmitte unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung "An der Odebornskirche" übersah der Radfahrer einen 45-jährigen PKW-Fahrer und missachtete nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrtsregelung. Der Radfahrer prallte in den PKW ...

