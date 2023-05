POL-SI: Vier Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall auf der Leimbachstraße #polsiwi

Siegen-Weidenau / Siegen (ots) - Am Freitag und am Samstag (13.05.2023) ist es zu zwei Einbrüchen in Siegen und Weidenau gekommen. Am Freitag (12.05.2023) verschafften sich unbekannte Täter zwischen 09:30 Uhr und 20:10 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus "Am Eichenhang" in Weidenau. Der oder die Täter durchwühlten die Wohnung. Ersten ...

