Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Einbrüche am Wochenende - Polizei bittet Zeugen um Hinweise #polsiwi

Siegen-Weidenau / Siegen (ots)

Am Freitag und am Samstag (13.05.2023) ist es zu zwei Einbrüchen in Siegen und Weidenau gekommen.

Am Freitag (12.05.2023) verschafften sich unbekannte Täter zwischen 09:30 Uhr und 20:10 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus "Am Eichenhang" in Weidenau. Der oder die Täter durchwühlten die Wohnung. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten die Einbrecher einen Fön, eine Handasche und Schmuck.

Am frühen Samstagmorgen (13.05.2023) drang ein unbekannter Täter gegen 01:50 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Sankt-Johann-Straße in Siegen ein. Die Eigentümerin wurde durch Geräusche wach. Da sie davon ausging, dass ihre Tochter nach Hause gekommen sei, ging sie die Treppe herunter. Statt ihrer Tochter sah sie eine dunkle gekleidete Person, welche eine Kapuze auf dem Kopf hatte und die Schublade der Kommode durchsuchte. Die Eigentümerin lief zurück in ihr Schlafzimmer und rief um Hilfe. Ein Nachbar hörte die Hilferufe und alarmierte die Polizei. Der oder die Unbekannte flüchtete daraufhin. Ersten Erkenntnissen nach wurden die Geldbörse, eine Handtasche und eine Armbanduhr entwendet. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte niemand angetroffen werden.

In beiden Fällen hat das Siegener Kriminalkommissariat 5 die Ermittlungen übernommen. Die Polizei nimmt Hinweise unter der 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell