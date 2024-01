POL-SO: Diebstahl von Spendengeldern an Tannenbäumen

Welver (ots) - Am Samstag den 13.01.2024 kam es in der Straße Am Sportplatz in Welver zu einem Einbruchdiebstahl in einem Einfamilienhaus. In der Zeit zwischen 16:40 Uhr und 22:10 Uhr drangen bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Kellerfensters in das Gebäude ein und durchsuchten das Einfamilienhaus. Mit Diebesgut in bisher unbekannter Höhe flüchteten der oder die Täter vor Eintreffen der Polizei. Hinweise ...

