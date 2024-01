Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Einbruch in Eisdiele

Warstein (ots)

In der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag kam es gegen 0:30 Uhr zu einem versuchten Einbruch am Dr.-Segin-Platz in der dortigen Eisdiele. Durch Geräusche von draußen aufmerksam geworden beobachtete eine 42-jährige Nachbarin von ihrem Balkon drei Jugendliche, die sich an der Hausecke zum Parkdeck aufhielten. Sie sprach die Jugendlichen an, daraufhin flüchteten diese in Richtung Rathaus. Am nächsten Tag entdeckte die Nachbarin Einbruchsstellen am Toilettenfenster der Eisdiele und meldete diese den Eigentümern. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Drei Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren mit dunklen Haaren, schlanke Statur, südländisches / arabisches Erscheinungsbild, sie trugen einen dunklen Schal im Gesicht. Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (rb)

