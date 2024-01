POL-SO: Schwerpunktkontrollen - erneut Person unter Einfluss von Drogen unterwegs

Warstein (ots) - In der Zeit zwischen dem 14. Januar, 16 Uhr und dem 15. Januar, 8 Uhr, wurde ein schwarzer Volvo in der Goethestraße, in Höhe der Hausnummer 4 beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte den am Fahrbahnrand abgestellten Volvo im Bereich der linken Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Zeugen, die Hinweise zu ...

