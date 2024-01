Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Geschäft in der Brüderstraße - Täter fahren mit Fahrzeug in die Eingangstür

Soest (ots)

In der letzten Nacht kam es um 03:22 Uhr in einem Geschäft in der Brüderstraße zu einem Einbruch.

Vier bislang unbekannte Täter fuhren mit einem Fahrzeug in die Eingangstür des Geschäftes. Danach betraten drei von ihnen die Verkaufsräume und entwendeten mehrere Handys.

Durch eine TL-Fußplatte wurde eine weitere Tür aufgebrochen, die zu einem Hausflur führt. Hier sind die Täter aber nicht weiter vorgegangen.

Eine 30-jährige Soesterin, die den Vorfall durch ein Fenster beobachten konnte, verständigte noch die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnten die Täter allerdings nicht mehr angetroffen werden.

Drei der vier bislang unbekannten Täter wurden videografiert und können wie folgt beschrieben werden:

1.Unbekannte Täter:

-Blauer Kapuzenpullover -Orangene Handschuhe -Dunkle Hose -Weiße Schuhe

2.Unbekannte Täter:

-Grauer Kapuzenpullover -Graue Weste -Dunkle Hose -Graue Schuhe -Orangene Handschuhe

3.Unbekannte Täter:

-Blaue Jacke -Blauer Schal -Graue Strickmütze -Graue Hose -Blau-weiße Schuhe -Orangene Handschuhe

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02921 91000.

