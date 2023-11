POL-UN: Unna - Briefkasten wurde gesprengt

Selm (ots) - Am 24.11.2023 (Fr.), zwischen 14:00 Uhr und 19:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Einbrecher Zugang in eine Doppelhaushälfte in Selm in der Straße Gerhart-Hauptmann-Ring. Es wurde die Terrassentür aufgehebelt um in das Haus zu gelangen. Im Haus wurden mehrere Schränke durchwühlt. Es wurde unter anderem Schmuck entwendet. Wer hat etwas Verdächtiges ...

