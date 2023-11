Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit drei Verletzten - Bundesstraße zeitweise gesperrt

Unna (ots)

Am 24.11.2023 (Fr.), gegen 13:00 Uhr, befuhr eine 74jährige Frau aus Holzwickede mit ihrem Pkw in Unna die B1 in Fahrtrichtung Holzwickede. An der Kreuzung zur BAB 1 Auffahrt Richtung Köln kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem 25jährigen Fahrzeugführer aus Hagen, welcher mit seinem Pkw die B1 in Fahrtrichtung Unna befuhr und an der Kreuzung auf die BAB 1 abbiegen wollte. Die 58jährige Beifahrerin des Fahrzeugführers aus Hagen musste durch die Feuerwehr aus dem Pkw geborgen werden. Hierzu wurde das Dach des Pkw durch die Feuerwehr aufgeschnitten. Der 25jährige Fahrzeugführer aus Hagen, seine 58jährige Beifahrerin und die 74jährige Fahrzeugführerin wurden durch den Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Durch den Unfall wurde ebenfalls eine Ampel beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurden Teile der B1 und der Auf- und Abfahrt der Autobahn gesperrt.

