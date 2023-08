Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoknacker stehlen Geldbeutel mit Ortungsgerät

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nacht auf Sonntag stahlen Unbekannte aus einem Audi ein Geldbeutel. Was sie erst später bemerkten: Das Portemonnaie war mit einem Ortungsgerät ausgestattet. Der 48-jährige Halter des Audi hatte am Abend zuvor sein Auto in der Hauptstraße abgestellt und abgeschlossen. Am nächsten Morgen stellte er jedoch fest, dass sich jemand an seinem Pkw zu schaffen gemacht hatte. Die Fahrertür war nicht mehr verschlossen und das Handschuhfach stand offen. Es wurde der Geldbeutel des Mannes entwendet. Den "AirTag", womit der Geldbeutel ausgestattet war, konnte der 48-Jährige mittels Ortung im Umkreis auffinden. Vom Geldbeutel fehlt jedoch nach wie vor jede Spur. Zeugen, denen zwischen Samstag, 22:50 Uhr, bis Sonntag, 10:00 Uhr, etwas Verdächtiges im Umkreis der Hauptstraße aufgefallen ist, werden gebeten, mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 Kontakt aufzunehmen. |ksr

