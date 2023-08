Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte verschaffen sich Zugriff auf Laptop

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau aus dem Stadtgebiet wurde am Freitag Zeugin, wie Unbekannte ihre Daten stahlen. Wie die 36-Jährige der Polizei berichtete, saß sie an ihrem Laptop und konnte das Geschehen sozusagen live beobachten. Die Täter verschafften sich mittels Fernzugriff Kontrolle über den Laptop und hatten freie Bahn. Sie löschten, änderten und luden Daten herunter, bevor die Frau etwas dagegen unternehmen konnte. Ebenso griffen die Daten-Diebe Passwörter ab und änderten Kennwörter in mehreren Apps. Infolgedessen konnte die 36-Jährige nicht mehr auf die Programme zugreifen. Des Weiteren versuchten die Unbekannten eine Überweisung zu tätigen, welche allerdings durch die Bank der Frau abgewiesen wurde. Am Folgetag bemerkte das Opfer, dass auch ihre Handys vom Datenklau betroffen waren. Sie erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. |ksr

