Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230724.3 Heide: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Heide (ots)

Am Samstagabend sind in Heide drei Personen in Streit geraten. Dieser gipfelte in einer Körperverletzung zum Nachteil eines 22-Jährigen, der leichte Verletzungen erlitt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Kurz vor 23.00 Uhr hielt sich der Geschädigte in einem Club am Schumacherort auf. Dort traf er auf zwei Männer mit denen er zunächst verbal aneinander geriet. Aufgrund der Auseinandersetzung bat der Verantwortliche der Bar die Streitenden, die Örtlichkeit zu verlassen. Vor der Tür griffen die beiden Beschuldigten den Anzeigenden schließlich mit einem messerähnlichen Gegenstand an und traten auf ihn ein. Im Anschluss ließen sie von ihm ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Angegriffene erlitt leichte Verletzungen.

Laut dem Geschädigten waren die Täter nordafrikanischer Herkunft. Eine nähere Beschreibung zu ihnen lieferte der 22-Jährige nicht. Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben, sollten sich bei der Heider Polizei unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell