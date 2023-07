Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230724. 2 Uetersen: Elmshorner durch Schüsse am Bein verletzt, Zeugen gesucht

Uetersen (ots)

Am Montag um 0:55 Uhr meldeten sich Anrufer bei der Polizei, nachdem sie Schüsse in der Wassermühlenstraße gehört haben. Polizeibeamte entdeckten vor Ort an einem Fahrzeug Einschusslöcher. Zu dieser Zeit behandelten Einsatzkräfte im Klinikum Elmshorn bereits einen 57jährigen Elmshorner, der mit einer Schussverletzung im Bein vorstellig wurde und behandelt werden musste. Lebensgefahr bestand nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter 04821-6020 entgegen.

