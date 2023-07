Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Betzenweiler - Von Leiter gefallen

Nach einem Sturz in Betzenweiler kam ein Arbeiter am Mittwoch ins Krankenhaus.

Um 14.00 Uhr entdeckte ein Arbeitskollege den 29-Jährigen auf einer Baustelle in der Straße Eichwald neben einer Leiter liegen. Der hatte eine Verletzung am Bein und war aber ansprechbar. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann mit Dacharbeiten beschäftigt. Bei einsetzendem Regen stieg er über die Leiter nach unten und rutschte auf halber Höhe ab. Dabei zog sich der Arbeiter die Verletzungen zu. Das Sturzgeschehen hatte ein Arbeitskollege beobachtet. Der setzte den Notruf ab. Auch ein Rettungshubschrauber befand sich vor Ort. Für den Abtransport kam dieser nicht zum Einsatz. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

