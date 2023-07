Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Nach Unfallflucht zurückgekommen

Am Mittwoch streifte bei Ehingen eine betrunkene Autofahrerin den Gegenverkehr.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr war eine 19-Jährige mit ihrem BMW von Erbstetten in Richtung Granheim unterwegs. In einer Kurve kam ihr ein Land Rover entgegen. Die 35-jährige Fahrerin des Land Rovers verstieß gegen das Rechtsfahrgebot und streifte den BMW. Anschließend flüchtete sie in Richtung Granheim. Die 19-Jährige wendete und verfolgte die Unfallverursacherin. Durch Hupen brachte sie die 35-Jährige zum Anhalten. Als die 19-Jährige die Polizei verständigte, flüchtete die Verursacherin erneut. Sie kam jedoch kurze Zeit später zurück. Der Polizei Ehingen war schnell klar, warum die Fahrerin des Land Rovers kein Interesse an einer Unfallaufnahme zeigte. Sie war deutlich Betrunken. Ein Arzt nahm ihr deshalb Blut ab. Ihren Führerschein musste sie abgeben. An den Autos entstanden Schäden an den Außenspiegeln.

