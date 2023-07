Ulm (ots) - Gegen 7.25 Uhr war ein 44-Jähriger mit einem Schulbus im Stadtteil Neufra unterwegs. Der Mann fuhr in der Riedlinger Straße in Richtung Alte B311. An der Einmündung zur Straße Im Zinken übersah er einen Ford. Mit dem war eine 43-Jährige unterwegs. Die Frau wollte nach links in die Riedlinger ...

mehr