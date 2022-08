Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Rucksack mit 10.000 Euro gestohlen - Bundespolizei fahndet mit Bildern

Gelsenkirchen - Essen (ots)

Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach einem Tatverdächtigen, welcher am 20. April 2022 im Hauptbahnhof Gelsenkirchen einen zuvor liegengelassenen Rucksack entwendet haben soll.

Gegen 18 Uhr wurde ein 23-jähriger Essener bei der Bundespolizei in Gelsenkirchen vorstellig und meldete den Verlust seines Rucksacks. Diesen hatte er zuvor am Bahnsteig auf einer Sitzbank vergessen, als er in die RB32 einstieg. In dem schwarzen Rucksack soll sich unter anderem 10.000 Euro Bargeld befunden haben. Anschließend soll der Unbekannte nach Abfahrt des Zuges den Rucksack ergriffen und den Bahnsteig in Richtung U-Bahnbereich verlassen haben.

Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Essen die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern des bisher unbekannten Tatverdächtigen an.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zum Tatzeitpunkt trug der Tatverdächtige einen blauen Pullover mit weißen Streifen an den Ärmeln, eine blaue Jeanshose, sowie weiße Turnschuhe und eine graue Basecap.

Wer kennt die Person auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Die Bilder können unter dem folgenden Link abgerufen werden: <https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2022/oefa_37_2022.html>

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell