Unachtsamkeit führte wohl zu einem Auffahrunfall am Mittwoch auf der A7 bei Heidenheim.

Gegen 7 Uhr kam es auf der A7 in Richtung Würzburg zu einem Auffahrunfall. Ein 79-jähriger Autofahrer hatte wohl nicht genug aufgepasst. Mit seinem Nissan fuhr er in das Heck des Wohnmobils einer 73-Jährigen. Anschließend schleuderte der Nissan in die Schutzplanke. Alle Insassen blieben unverletzt. Abschlepper bargen die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Die Autobahnmeisterei kümmerte sich um den Schaden an der Schutzplanke. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrspolizei Heidenheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Nissan auf 3.000 Euro, am Wohnmobil auf 4.000 Euro.

