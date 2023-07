POL-IZ: 230721. 10 Kellinghusen: Einbruch in Autowerkstatt

Rade (ots) - Innerhalb der letzten Tage ist es in Rade zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Ob die Täter Beute machten, ist unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. In der Zeit von Dienstag, 20.30 Uhr, bis zum Mittwoch, 17.00 Uhr, verschafften sich Einbrecher durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zu dem Objekt in der Straße Twiete. Sie durchsuchten sämtliche Räume und flüchteten anschließen ...

mehr