LPI-SHL: Korrektur - Erfolgreiche Kontrolle

Suhl (ots) - Mehrere Täter beschädigten in der Nacht zu Sonntag gleich sechs Fahrzeuge, die im Windeweg in Suhl abgestellt waren. Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein 28-Jähriger namhaft gemacht werden. Die Ermittlungen zu den anderen Tätern dauern weiterhin an. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

