LPI-SHL: Falscher Bankmitarbeiter

Suhl (ots) - Bislang unbekannte Täter entzündeten Freitag gegen 17:10 Uhr eine in der Karl-Marx-Straße in Suhl befindliche Altpapiertonne. Der Container geriet in Brand, sodass die Kameraden der Feuerwehr ausrücken und die Flammen löschen mussten. Am Metall-Container entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

