Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Borkenbergestraße/Motorradfahrer kollidiert mit Motorrollerfahrer

Coesfeld (ots)

Zu einer Kollision kam es am Sonntag (16.07) um 13:51 auf der Borkenbergestraße in Dülmen. Ein 52-Jähriger Recklinghäuser befuhr mit seinem Motorroller die Borkenbergestraße aus Dülmen kommend und beabsichtigte nach links in eine Hofeinfahrt einzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 29-jähriger Recklinghäuser mit seinem Motorrad die Borkenbergestraße in die gleiche Richtung. Beim Abbiegen des Rollers kam es zur Kollision der beiden Zweiräder. Beide Beteiligten verletzten sich leicht, ein Rettungswagen brachte den Fahrer des Motorrads ins Krankenhaus, der Fahrer des Motorrollers begab sich selbst in ärztliche Behandlung.

