POL-UN: Bergkamen - Polizeiübung rund um Industriestraße

Unna (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges in Unna und Königsborn beobachtet haben. Ereignet haben sich insgesamt drei Einbrüche. Zwischen 8.30 Uhr und 20.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über die Terrasse gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Fliederstraße. Dort durchwühlten sie alle Räume. Eine etwaige Aufstellung über die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. In einer ...

