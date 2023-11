Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach Wohnungseinbrüchen gesucht

Unna (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges in Unna und Königsborn beobachtet haben. Ereignet haben sich insgesamt drei Einbrüche.

Zwischen 8.30 Uhr und 20.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über die Terrasse gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Fliederstraße. Dort durchwühlten sie alle Räume.

Eine etwaige Aufstellung über die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

In einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Augustin-Wibbelt-Straße entwendeten Unbekannte zwischen 11.00 Uhr und 19.30 Uhr, nachdem sie sämtliche Räume durchwühlt hatten, Bargeld und Schmuck. Auch hier gelangten die Täter über die Terrasse in die Wohnung.

Außerdem wurde in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lönsstraße eingebrochen. Zwischen 15.30 Uhr und 20.05 Uhr durchwühlten unbekannte Täter mehrere Räume und Schränke.

Angaben zu entwendeten Gegenständen konnten in diesem Fall bislang nicht gegeben werden.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 - 921 3120 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell