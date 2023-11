Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit einem Radfahrer

Bergkamen (ots)

Am Dienstag (21.11.23) befuhr gegen 13.27 Uhr ein 50-jähriger aus Werne mit seinem Transporter die Ebertstraße in Richtung Busbahnhof. Von dort aus bog er links in die Stresemannstraße ein. Verkehrsbedingt stoppte er kurz, um dann seine Fahrt fortzusetzen.

Ein ihm entgegenkommender 46-jähriger Radfahrer aus Bergkamen, der aus Richtung Präsidentenstraße geradeaus die Ebertstraße befuhr, schaffte es nicht rechtzeitig abzubremsen und kollidierte mit dem Transporter.

Der Radfahrer stürzte und verletzte sich, sodass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Es entstand Sachschaden am Transporter sowie am Fahrrad.

