POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit einem einjährigen Kind

Selm (ots) - Eine 18-Jährige ist am Montag (20.11.23) in Selm-Bork Zeugin eines masturbierenden Mannes geworden. Gegen 15.30 Uhr hatte sie an der Bushaltestelle "Amtshaus" auf den Bus gewartet, als sie beobachtete, wie ein Mann reibende Bewegungen in seiner Jogginghose vornahm. Nach einiger Zeit entblößte er sein erigiertes Glied und manipulierte weiterhin daran herum. Neben der Frau waren fünf bis sechs Kinder an der ...

mehr