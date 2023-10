Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Seniorin unter PKW geraten

Eitorf (ots)

Am Sonntagmorgen (15. Oktober) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall an der Asbacher Straße in Eitorf, bei dem eine 76-jährige Frau verletzt wurde. Gegen 10:45 Uhr fuhr ihr 78-jähriger Ehemann mit dem PKW (Opel) aus der Garage. Um seine Frau einsteigen zu lassen, stellte er das Fahrzeug in der Grundstückseinfahrt, die an einer Hanglage liegt, ab. Daraufhin verließ der Senior den PKW, um noch seine Jacke auszuziehen. Beim Aussteigen betätigte er mutmaßlich nicht die Handbremse, sodass der Opel zurückrollte. Gleichzeitig beabsichtigte die 76-jährige Geschädigte in das Auto einzusteigen. Durch das Zurückrollen wurde sie durch die bereits geöffnete Beifahrertür zu Boden gerissen und schwer verletzt. Nach einer ersten medizinischen Behandlung an der Unfallstelle kam sie mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Gegen den 78-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (Re)

