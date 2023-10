Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher hinterlassen Graffiti

Much (ots)

Im Zeitraum von Samstag (07. Oktober), 15:00 Uhr, bis Samstag (14. Oktober), 14:15 Uhr, wurde in eine Ferienhütte an der Straße "Kerzenhöhnchen" in Much eingebrochen. Unbekannte brachen zunächst das Metalltor auf, um auf das Grundstück zu gelangen. Im Anschluss verschafften sie sich mutmaßlich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zur Ferienhütte. Entwendet wurden zwei Angeln in einem dreistelligen Wert. Im Keller sprühten sie den Schriftzug "Give ? CHY" und "Ahola" an die Wand. Wer etwas Verdächtiges im Bereich der Ferienhütte wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3421 in Verbindung zu setzen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell