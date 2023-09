Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Falsche Polizeibeamte erbeuten in Alfeld Geld und Schmuck

Hildesheim (ots)

ALFELD - (jpm) Eine 88-jährige Frau aus Alfeld wurde am Montag, 11.09.2023, Opfer von falschen Polizeibeamten. Die Täter erbeuteten Geld und Schmuck.

Bisherigen Ermittlungen zufolge erhielt die Seniorin am Montagnachmittag einen Anruf von einem Mann, der sich als Kriminalbeamter ausgab. Der vermeintliche Polizist erzählte der Frau, dass es in ihrer Straße einen Überfall gegeben habe und eine Person festgenommen worden sei. Bei dem Festgenommenen habe man eine Liste gefunden, auf welcher u.a. der Name der Geschädigten stehe.

Damit ihre Wertgegenstände gesichert werden, sollte die Frau diese zusammenpacken und an einen Kollegen übergeben, der in Kürze bei ihr erscheinen werde. Dem falschen Beamten gelang es, anfängliche Zweifel der Seniorin aus dem Weg zu räumen. Gegen 13:30 Uhr übergab sie eine dreistellige Geldsumme und Schmuck an den angekündigten Abholer. Die Geschädigte wurde bis zu diesem Zeitpunkt vom Anrufer in der Leitung gehalten. Dadurch verhinderte der Täter, dass die Frau andere Telefongespräche annimmt oder selbst jemanden anruft und der Betrug so womöglich auffliegt.

Der Abholer soll um die 30 Jahre alt und ca. 170 cm groß sein. Er soll ferner dunkle Haare und einen dunklen Vollbart haben. Bekleidet gewesen sei er mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose sowie einem dunklen Basecap. Er soll hochdeutsch mit einem nicht näher bekannten Akzent gesprochen haben.

Zeugen, denen der Mann, insbesondere im Bereich der Straßen Eulenhorst, Im Wambeck, der Gartenstraße oder der Winzenburger Straße, aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 zu melden. Nicht auszuschließen ist, dass er ein Fahrzeug nutzte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell