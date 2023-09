POL-HI: Sicher in die Schule- Polizei Bad Salzdetfurth führt Kontrollen durch

Hildesheim (ots) - Asel, Hildesheimer Straße (Sti). Am 11.09.2023, ist es gegen 02:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Hildesheimer Straße in Asel gekommen. Bislang unbekannte Täter haben die Scheibe einer Halle eingeschlagen und zwei hochwertige E Bikes aus dieser Halle entwendet. Auf welche Art und in welche Richtung die Täter geflüchtet sind, ist bis jetzt noch unklar. Der Gesamtschaden ...

