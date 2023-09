Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Giebelstiegstraße (Sti). Am 09.09.2023, ist es gegen 18:20 Uhr in der Giebelstiegstraße in Sarstedt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Zeuge hat beobachtet wie ein dunkler Volvo beim Ausparken einen hellen Kleinwagen beschädigt hat. Dieser Kleinwagen soll in der Nähe des Segelclubs geparkt gewesen sein. Nachdem es zu dem Zusammenstoß gekommen ist, hat sich der Verursacher mit seinem Volvo unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Beim Eintreffen der Polizei an dem Unfallort konnte auch der helle Kleinwagen nicht mehr festgestellt werden. Der Zeuge hat gegenüber den Polizeibeamten angegeben, dass es zu einem deutlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen sei und dadurch auch beide Pkw leicht beschädigt wurden. Der Halter des hellen Pkw bzw. weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

