Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giften - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

Giften, Giftener Straße (Sti). Am 09.09.2023, ist es gegen 21.10 Uhr in der Giftener Straße in Giften zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem der Außenspiegel eines braunen VW Polo beschädigt wurde. Der beschädigte Pkw war kurzzeitig am rechten Fahrbahnrand abgestellt, als eine vorbeifahrende dunkle Limousine gegen den Spiegel des abgestellten Pkw gestoßen ist. Der Verursacher hat seinen Pkw nach dem Zusammenstoß kurz abgebremst und sich dann unerlaubt in Richtung der Voss-Straße in Sarstedt entfernt. Der Schaden an dem beschädigten Pkw wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell