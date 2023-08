POL-MA: Eberbach: Versuchter Einbruch in Ladengeschäft

Heidelberg (ots) - Am Samstag gegen 11.30 Uhr befand sich eine 48-Jährige in Handschuhsheim in der Dossenheimer Landstraße an der Straßenbahnhaltestelle Burgstraße. Als sie in eine dort ankommende Bahn eingestiegen war, bemerkte sie das Fehlen ihres Smartphones, mit dem sie noch kurz zuvor an der Haltestelle telefoniert hatte. Zwischenzeitlich hatte sie es in eine ...

mehr