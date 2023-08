Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht der KPB Heinsberg vom 05.08.2023

Heinsberg (ots)

Selfkant-Saeffelen, Einbruch in eine Tankstelle

Derzeit noch unbekannte Täter verschafften sich am Freitag, 04.08.2023 in den frühen Morgenstunden, Zugang zum Verkaufsraum einer Tankstelle, indem sie die Glasscheibe der Zugangstür einschlugen. Ob im Innenraum der Tankstelle etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Nach der Tat flohen die Täter in einem dunklen Pkw. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Heinsberg, B56 in Höhe Pütt, Sattelschlepper verunfallt mit geladenen Kartoffeln

Zur Unfallzeit, am Samstag, 05.08.2023, 07:00 Uhr, befuhr ein 32jähriger Lkw-Fahrer aus Polen die B56 in Fahrtrichtung Niederlande. Kurz vor der Ausfahrt Waldenrath verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Gespann und verunfallte. Die Zugmaschine mit Anhänger und große Mengen der geladenen Kartoffeln blockierten die gesamte Fahrbahn, so dass die B56 zwischen der A46 und der Abfahrt Waldenrath (in Fahrtrichtung Niederlande) für mehrere Stunden gesperrt werden musste. Der Fahrer blieb unverletzt, ein durchgeführter Drogenvortest bei dem Fahrer fiel positiv aus, so dass dieser sich im Anschluss einer Blutprobe unterziehen musste. Der Führerschein wurde durch die Polizei sichergestellt. Die Sperrung und die Bergungsmaßnahmen dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell