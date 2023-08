Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Hückelhoven (ots)

Eine 77-jährige Frau aus Hückelhoven wurde am 2. August, gegen 12.30 Uhr, Opfer eines Taschendiebstahls. Sie hatte ihre Geldbörse nach einem Einkauf in einem Geschäft an der Parkhofstraße in der Handtasche verstaut und diese mit einem Reißverschluss geschlossen. Anschließend stellte sie die Tasche in ein Fach ihres Rollators. Kurze Zeit später musste sie feststellen, dass der Reißverschluss geöffnet und ihre Geldbörse entwendet wurde.

