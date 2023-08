Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeuge entwendet

Geilenkirchen (ots)

Ein weißer Citroen Jumper mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) wurde zwischen dem 1. Juli (Samstag) und dem 1. August (Dienstag) durch unbekannte Täter entwendet. Das Fahrzeug stand an der Bachstraße. Ein ebenfalls an der Bachstraße parkender Fiat Ducato mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) wurde in derselben Nacht gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, diese dauern zurzeit noch an.

