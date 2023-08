Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrerin verstirbt nach Verkehrsunfall

Erkelenz (ots)

Bereits am Freitag, 31. Juli, ereignete sich gegen 9.15 Uhr an der August-Horch-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 83-jährige Frau zunächst verletzt wurde. Der Fahrer eines weißen Pkw Jeep fuhr vom Parkplatz der dortigen TEDI Filiale und beabsichtigte nach links auf die August-Horch-Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin, die für ihn von links kam und vermutlich auf den Parkplatz des Geschäftes abbiegen wollte. Durch den Aufprall zog die Seniorin sich Verletzungen zu, lehnte es nach ersten Erkenntnissen jedoch ab, einen Arzt oder die Polizei hinzu zu ziehen. Sie wurde durch den Fahrer des Jeeps, der auch seine Personalien angab, zu ihrer Wohnanschrift gebracht. Am Dienstag, 1. August, wurde die alte Dame durch Angehörige tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Eine Obduktion ergab, dass sie infolge der Unfallverletzungen verstorben war. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallgeschehen auf. Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Alternativ könne Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell